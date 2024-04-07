Джастин Гейджи назвал идеальный исход его боя с Максом Холлоуэем

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) признался, что не хочет побеждать экс-чемпиона полулегкого дивизиона Макса Холлоуэя (24-7) глухим нокаутом.

«Я думаю, остановка боя врачом — идеальный вариант. Я очень уважаю Макса. Если я смогу рассечь ему глаз, сломать руку, сделать так, что он не сможет ходить, то для меня это будет идеальным вариантом, потому что я не хочу его вырубать. Но я знаю, что он будет пытаться нокаутировать меня, поэтому я готов его вырубить», — сказал Гейджи в интервью MMA Junkie.

Гейджи и Холлоуэй подерутся за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.