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Сегодня, 10:14

Куинтон Джексон: «Хабиб заблокировал меня в соцсетях»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтон «Рэмпейдж» Джексон (38-14) рассказал, что экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) заблокировал его в социальных сетях.

«Хабиб заблокировал меня в социальных сетях несколько лет назад, еще до того, как мы познакомились. Поэтому я не вижу, чтобы он вел со мной какие-либо дела. Я не понимаю, почему он так поступил. Возможно, из-за моего поведения, ведь я иногда говорю резкие вещи. Я знаю, что Хабиб очень религиозен. Вероятно, я неправильно произношу его фамилию, поскольку у меня проблемы с произношением имен», — сказал Джексон на JAXXON PODCAST.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Куинтон Джексон
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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