Джеральд Мершарт побил рекорд Андерсона Сильвы на UFC on ESPN 62

36-летний американский средневес UFC Джеральд Мершарт (37-17) вышел на первое место в рейтинге бойцов среднего веса с самым большим количеством досрочных побед.

Одолев Эдмена Шахбазяна (13-5) сабмишном во втором раунде на UFC on ESPN 62, Мершарт оформил 12-ю досрочную победу в лиге. На счету экс-чемпиона в среднем весе Андерсона Сильвы (34-11) — 11 досрочных побед.

Мершарт победил Шахбазяна сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 25 августа на UFC on ESPN 62 в UFC Apex в Парадайсе, США.