Джессика Андрадэ подала в суд на тренера за кражу двух миллионов долларов

Экс-чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андрадэ (26-12) заявила, что ее бывший тренер Парана Вале Тудо присвоил себе два миллиона долларов.

«У нас идет судебный процесс, связанный с деньгами, которые были переведены другим людям, которых я никогда не видела, — сказала Андрадэ MMA Fighting. — Это произошло, когда он заботился о моих финансах, а у меня не было доступа ни к чему. В какой-то момент он сказал: «Джессика, послушай, позволь мне разобраться с этим за тебя, тебе не нужно ни о чем беспокоиться». И, как всегда, я ему доверяла. Он удалил мой доступ к аккаунту и сказал: «Тебе не нужно смотреть на свои счета, у тебя будет месячная зарплата».

Вначале я зарабатывала хорошие деньги, но в конце я не знаю, куда они делись. Он сказал, что я слишком много покупала на Amazon, но в ходе расследования мы увидели, что я заработала два миллиона долларов и потратила на Amazon только 10 000 долларов. Куда делись остальные деньги? Это не имеет смысла. Сейчас ведется расследование, и мы выясним, куда делась каждая копейка. Пока я просто подожду.

Я готовлюсь к бою в субботу, и как только он закончится, я снова рассмотрю этот иск и продолжу его. Судебный процесс продолжается в Соединенных Штатах, а он находится в Бразилии, так что я не знаю, как это сработает. Он был довольно умен, он ушел до того, как все произошло.

Я могла бы подумать об окончании карьеры прямо сейчас. Но на самом деле мне придется продолжать драться, чтобы снова заработать эти деньги и вести нормальную жизнь. Но все это хорошо, Бог знает обо всем. Иногда нам приходится опускаться, чтобы подняться выше. Я готова принять то, что Бог приготовил для моей жизни. Бог никогда не позволит мне сдаться.

Я могу спать по ночам, зная, что я всем делала только добро и никогда никому не делала ничего плохого. То, что он отнял у меня, — это все, что у него когда-либо будет. Потому что он потерял всех своих спортсменов, он потерял все. Единственное, что у него еще есть, — это тренажерный зал в Куритибе, который он открыл на мои деньги. И это все, что у него будет до конца его жизни».

«Любой здравомыслящий человек поймет, что она тратит свои деньги не только на покупки на Amazon, — ответил Парана в интервью MMA Fighting. — У нее много расходов, и настолько много, что она путается в них. Джессика не глупа, она не ребенок и не безграмотна. Ей никогда не запрещали посещать банк, звонить в банк и узнавать о состоянии своих счетов.

Джессика всегда имела полную свободу распоряжаться своими средствами и была достаточно разумна, чтобы быть в курсе всех событий, связанных с ее финансами. Я никогда не вмешивался в ее финансовые дела. Я просто был ее советником, когда она просила об этом. Однако все это будет доказано, если расследование будет проведено тщательно.

Да свершится правосудие, и пусть преступник понесет наказание. Ведь введение в заблуждение властей и стремление получить решение суда в свою пользу также являются преступлениями. Давайте дождемся результатов и посмотрим, что произойдет».

Андрадэ идет на серии из двух побед. В прошлом бою она победила Марину Родригес (17-4) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.