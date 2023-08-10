Джейк Пол прокомментировал победу над Диасом: «Я посадил его на поводок и опозорил»

Блогер и боксер Джейк Пол (7-1) раскритиковал людей, думающих, что Нейт Диас (0-1) вышел на бой с ним не ради победы, а ради чека.

«Конечно, я выгуливал собаку, как и обещал, — сказал Пол в эфире программы The MMA Hour. — Посадил его на поводок, нагнул, опозорил, отправил в нокдаун. Он ведет себя невозмутимо, и люди говорят: «О, ему было все равно, что там происходит, он был там только ради чека». Заткнитесь, тупые. Конечно, он хочет выиграть бой. Конечно, он хочет выиграть каждый бой.

Накануне он говорил, что я не умею драться, а я свалил его на землю, опозорил, повалил на канвас, и теперь он продолжает говорить всякую ерунду, делая вид, что ему все равно, потому что, конечно, он так и будет себя вести. Он будет делать вид, что ему все равно, но на самом деле я опозорил его. Я опозорил легенду".

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.