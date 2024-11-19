Джейк Пол: «Макгрегор находится в заложниках у Даны Уайта»

Американский боксер и блогер Джейк Пол раскритиковал президента UFC Дану Уайта.

«Дана Уайт всю свою карьеру был боксерским промоутером, — написал Пол в соцсетях. — Всем этим сумасшедшим фанатам нужно изучить вопрос. Его ТВ-шоу провалилось. Он не смог продать четыре тысячи билетов в Дублине с бесполезным ирландским боксером, которого он ведет. И для него бойцы не стоят на первом месте. Дана стоит на первом месте. Он возносит вас, а затем уничтожает. Сейчас Конор Макгрегор находится в заложниках. Свободу Конору».

Ранее Джейк Пол решением судей победил 58-летнего Майка Тайсона в восьмираундовом поединке по боксу.