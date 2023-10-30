Джейк Пол: «Нейт Диас отказался драться со мной по MMA»

Блогер и боксер Джейк Пол (7-1) заявил, что экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) отказался проводить с ним реванш по правилам MMA.

«Любой боксер, который хочет боксировать с Франсисом Нганну, должен согласиться на реванш с ним по ММА. Я пытался сделать подобное с Нейтом, но он не захотел. В следующий раз я буду оформлять документы умнее», — написал Диас в соцсети X.

Пол победил Диаса по правилам бокса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.