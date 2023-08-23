Боец UFC: «Алиасхаб Хизриев отказался со мной драться»

27-летний средневес Джейкоб Малкун (7-2) заявил, что непобежденный россиянин Алиасхаб Хизриев (14-0) отказался с ним драться 23 сентября на UFC on ESPN 52.

«Перспективный боец со счетом 14-0 отказался от поединка. Я был готов забрать этот непобежденный рекорд, но, как сказал один великий воин Хабиб Нурмагомедов: «Приведите мне Кинг-Конга, и если его вес покажет 185 фунтов, буду готов с ним драться!»? У меня новый соперник, но та же цель!» — написал Малкун в соцсетях.

Хизриев не дрался с марта 2022 года. Он провел в UFC один бой против Дениса Тюлюлина (10-8), выиграв сабмишном во втором раунде. Бой состоялся на UFC on ESPN 33 в Коламбусе, США.