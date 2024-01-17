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Сегодня, 10:30

Джим Миллер подерется с Бобби Грином на UFC 300

Давид Хачатрян
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Ветеран UFC Джим Миллер (36-17) проведет следующий поединок против 14-го номера рейтинга в легком весе Бобби Грина (31-15) 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, сообщил Дана Уайт в соцсетях.

Таким образом, Миллер станет единственным бойцом в истории, который дрался на UFC 100, UFC 200 и на UFC 300.

Миллер на UFC 100 в 2009 году одолел Мака Дэнзига (22-12) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). В 2016 году на UFC 200 Миллер победил Таканори Гоми (36-15) техническим нокаутом в первом раунде.

Грин в прошлом бою проиграл Джалину Тернеру (13-7) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря 2023-го на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Бобби Грин
Джим Миллер
UFC
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