Джо Роган назвал бой, который он ждет больше всего

Комментатор UFC Джо Роган признался, что он хочет посмотреть поединок между третьим номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (29-8) и 11-м номером рейтинга Бенуа Сен-Дени (13-1).

«Бой Бенуа Сен-Дени и Дастина Порье — очень интересный. Сен-Дени — настоящий убийца, он пугающий парень. Я говорю вам, что Сен-Дени — боец нового поколения. В его глазах горит огонь, если вы взгляните на него, то увидите ад в его глазах. Поэтому Дастину нужно хорошо подготовиться, чтобы драться против него. И лучше ему хорошо подготовиться, потому что Сен-Дени захочет заявить о себе, победив Порье», — сказал Роган на Fight Companion.

Сен-Дени и Порье подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.