Джо Роган назвал Махачева «самым всесторонне развитым бойцом»

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Комментатор UFC Джо Роган считает, что если бы нужно было выбрать самого универсального бойца, то на первое место можно было бы поставить чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1).
«Если бы вы хотели определить самого всесторонне развитого бойца, то можно было бы упомянуть, например, Макса Холлоуэя или Илию Топурию. Однако, на первое место я бы поставил Ислама Махачева. Он обладает впечатляющей техникой и может отправить соперника в нокаут ударом ногой, как и Джон Джонс. Проблема с Джоном, к сожалению, в травме плеча и неопределенности с переходом в тяжелый вес», — сказал Роган на The Joe Rogan Experience.
Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.