Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

26 октября, 08:31

Джо Роган назвал причину прекращения сотрудничества между UFC и USADA

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Комментатор UFC Джо Роган уверен, что UFC не была довольна тем, что агенты USADA тестировали бойцов в день боя или наведывались к бойцам домой поздней ночью.

«Они (USADA. — Прим. «СЭ») намекали, что есть разногласия с UFC из-за ситуации с Конором Макгрегором, — сказал Роган на Joe Rogan Experience. — Но это не соответствует действительности, потому что Конор Макгрегор вошел в пул USADA и на данный момент сдал два теста. Так что они ошибаются. Проблема была в том, что они будили ребят в 06.30 утра в день взвешивания. Они занимались подобными безумными глупостями, пытаясь получить пробы в день боя».

Отношения между USADA и UFC ухудшились после того, как USADA заявила, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) не может допущен к боям, если он не находится в пуле тестирования в течение как минимум шести месяцев.

1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасов оценил шансы Павловича в бою за чемпионский титул UFC

Дэн Хендерсон рассказал, почему Стрикленд ушел из его зала: «Он нес всякую чушь»