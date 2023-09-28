Джо Роган поделился ожиданиями от реванша Махачева и Оливейры

Комментатор UFC Джо Роган предполагает, что экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) сможет дать конкурентный бой чемпиону Исламу Махачеву (24-1).

«В ММА может случиться все что угодно. Именно поэтому следующий бой между Махачевым и Оливейрой так интересен. Ислам в первом бою идеально поймал Оливейру и заставил постучать. Однако Оливейра снова добился реванша.

Оливейра действительно хорош. Просто зверь. Может, в этом поединке он будет уверенней. Интригующий бой. Ислам просто монстр. У них в команде очень много первоклассных борцов. В партере эти ребята настоящие убийцы. Да и в стойке многие из них очень хороши.

После боя Ислама с Волкановски многие подумали: «Это парень уязвим». Нет того чувства, как в прежних его боях, когда он казался непобедимым», — сказал Роган на Joe Rogan Experience.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.