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Сегодня, 11:39

Джо Роган призывает изменить правила MMA: «Не нужно вставать на ноги»

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган считает, что если бой проходит на земле, то он должен продолжаться на земле до тех пор, пока боец не встанет.

«Правила созданы больше для ударников, чем для борцов. Бой есть бой. Я не думаю, что нужно вставать на ноги вообще. Я считаю, что если парень повалил тебя, то бой должен продолжаться на земле. Если это скучно для зрителей, то ну и ладно. Если ты на земле, вставай! А если ты не можешь подняться, то и не надо», — сказал Роган на своем подкасте.

В MMA бои начинаются на ногах. В UFC поединки длятся три раунда по пять минут каждый. В некоторых особых случаях, например для главных событий или титульных поединков, бои могут состоять из пяти раундов по пять минут.

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