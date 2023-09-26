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Сегодня, 12:27

Джо Роган — о травме Конора: «Никто после такого не возвращается»

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган заявил, что обычно бойцы не могут вернуться на свой прежний уровень, когда ломают ногу во время боя.

«Если бы не травма ноги, он все еще находился бы в расцвете своей карьеры. Но этот перелом ноги — серьезная беда, — сказал Роган на The Joe Rogan Experience. — Если кто и сможет вернуться после такого, то только он. Конор сломал ногу в самом расцвете своей карьеры. Андерсон [Сильва] и Крис Вайдман были немного старше него, когда получили такую травму.

После такого тяжело возвращаться. Никто после такого не возвращается. Нужно держать себя в руках. Нужно учитывать то, как ты теперь будешь принимать и наносить удары, ведь там повреждены нервы».

Макгрегор получил травму ноги во время боя с Дастином Порье (29-8) 10 июля 2021 года на турнире UFC 264. Он сломал левую берцовую и малоберцовую кости в районе лодыжки после того, как отошел назад после удара Порье в первом раунде.

Конор Макгрегор
UFC
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