Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:12

Джоджуа призналась, что Малыхин не отдал деньги Двалишвили

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший боец UFC Лиана Джоджуа рассказала, что чемпион ONE Анатолий Малыхин не выполнил свои обязательства перед Мерабом Двалишвили и все еще должен ему внушительную сумму.

«Прекрасная история. Не знаю, почему Анатолий решил, что я разрешила их вопрос. Когда я говорила с Мерабом, этот вопрос не был решен, хотя накануне Анатолий рассказывал, что все прекрасно: «Я дал ему много денег». Потом я спросила Двалишвили. Моей реакции на его ответ было: «Так, понятно». Точно (сумму) вспомнить не смогу, но там не было даже десяти процентов от нужной суммы, а спор был на 50 тысяч долларов. Я сказала Анатолию, что Мераб — мой близкий друг, если я с ним поговорю, он может повременить или согласиться на меньшую сумму. Двалишвили не тот человек, который за деньги пойдет на все. Но Анатолий сказал, что деньги — не проблема. Отдам и так далее. Но по факту деньги не отданы», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Джоджуа.

В апреле 2022 года Малыхин и Двалишвили поспорили на 50 тысяч долларов на бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Стерлинг одержал победу в этом поединке и Двалишвили выиграл спор. В июле Малыхин заявил, что оплатил долг представителю Грузии благодаря содействию Джоджуа.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dzhodzhua-malykhin-ne-otdal-dengi-dvalishvili-296054/
Анатолий Малыхин
Лиана Джоджуа
Мераб Двалишвили
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Оштрафованный за прыжок на машину Хохлачев забил впервые за 14 матчей в КХЛ
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камару Усман рассказал, в какой весовой категории продолжит карьеру

Шара Буллет рассказал, кто чаще побеждает в уличных драках — ударники или борцы