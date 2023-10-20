Джоджуа считает, что Алексеева перенервничала в бою с Диксон

Бывший боец UFC Лиана Джоджуа прокомментировала поражение россиянки Ирины Алексеевой от британки Мелиссы Диксон 15 октября на турнире UFC Fight Night 230.

«Бывает. Ничего страшного. Зато дебют был яркий, и это тоже был опыт. Она немного перенервничала. Как боец знаю, что бывает — чувствуешь, что что-то не так. Будто дерешься во сне и не можешь себя контролировать. От адреналина не помнишь, что произошло. Смотришь видео — и словно видишь сон. По всей видимости, с ней произошло это. Надо настраиваться ментально. Я четко помню свой дебют в UFC. У меня было много боев, даже чемпионские. Но я вышла словно впервые. Ничего не помнила. Не всегда это можно контролировать. Когда знаешь, что такое может произойти, настраиваешься по-другому. Лучше проиграть в начале, чем в конце. В следующих двух боях с ней такие вещи не произойдут. Было бы намного лучше, если бы Ирина расстреливала Диксон и не боролась. Она могла бы выиграть по очкам», — приводит слова Джоджуа MMA.Metaratings.ru.

На счету Алексеевой 5 побед и 2 поражения в ММА. В UFC спортсменка провела 2 матча.