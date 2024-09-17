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Сегодня, 06:40

Джон Джонс намерен завершить карьеру после боя с Миочичем

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что бой с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4) может стать последним в его карьере.

«Скорее всего, бой с Миочичем будет последним в моей карьере», — приводит слова Джонса MMA Orbit.

Поединок 37-летнего Джонса и 42-летнего Миочича пройдет 17 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Джонс за время профессиональной карьеры провел 29 боев и одержал 27 побед, из которых 10 нокаутом.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC

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