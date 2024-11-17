Джон Джонс нокаутировал Миочича на UFC 309

Американский боец Джон Джонс одержал победу над соотечественником Стипе Миочичем в главном поединке турнира UFC 309.

Вечер смешанных единоборств прошел на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

В третьем раунде Джонс нокаутировал соперника ударом в корпус. 37-летний американец защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру.

Рекорд 42-летнего Миочича — 20 побед при 4 поражениях. Стипе провел первый бой с 27 марта 2021 года, когда он в рамках UFC 260 уступил Франсису Нганну.