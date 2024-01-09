Джон Джонс обратился к Аспиналлу: «О тебе и твоих позорных вызовах будут слагать легенды»

Экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) резко высказался в адрес временного чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла (14-3).

«Всего четыре известных противника, и уже король Англии, должно быть приятно, — написал Джонс в соцсети X. — О тебе и твоих позорных вызовах будут слагать легенды. Я стал чемпионом в 23 года, нельзя появляться в 30 лет и делать вид, что ты всю жизнь за мной гонялся. Я понятия не имею, кто составляет 90 процентов его резюме, в то время как я хедлайнер UFC всю свою карьеру».

«Джон, ты даешь волю своему эго, приятель, — ответил Аспиналл. — Я не преуменьшаю твое резюме, оно невероятно. Оно намного лучше моего. Ты известен как лучший боец на свете, и именно поэтому я хочу победить тебя. Ты можешь это понять?»

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.