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Сегодня, 08:40

Джон Джонс объяснил, почему не хочет драться с Томом Аспиналлом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) объяснил, почему не хочет драться с временным чемпионом Томом Аспиналлом (13-3), а также намекнул, что после боя со Стипе Миочичем (20-4) может завершить карьеру,

«Том, ты говоришь о том, что чье-то эго разбушевалось — это одна из самых лицемерных вещей в истории, — начал Джонс в соцсети X. — Ты буквально не выпускаешь мои яйца изо рта с тех пор, как выиграл тот воображаемый титул. И у тебя, и у Сержа — ноль чемпионских титулов. Забавно, что ты на самом деле ходишь и чувствуешь себя чемпионом мира, особенно когда настоящий чемпион непобедим и провел безупречное последнее выступление, буквально не получив ни одного удара в последнем бою.
Мой бой со Стипе был запланирован задолго до твоего появления, ты даже не был запасным бойцом... Поверь мне, ты — тот, кто приходит сюда с раздутым эго и чувством собственного достоинства. Этот временный пояс абсолютно ничего не значит, если ты еще не заметил. Хорошо, что UFC и ее давние чемпионы находятся на одной волне. У UFC, Стипе и меня есть незаконченное дело, все очень просто.
Я не хочу быть похожим на многих других бойцов, которые слишком долго засиживаются. Этого не случится. Ваш парень, «Кости» Джонс, здесь, несмотря на то что многие думают. Я очень хорошо устроился в жизни. Мне нужен Стипе для резюме, а кроме него мне больше ничего не нужно от этого спорта. Я пришел, увидел и победил. Факты.
Завершу ли я карьеру после боя со Стипе? Я этого не говорю, я говорю о том, что вернуться после двух разных операций и победить Стипе — моя главная цель, и это огромный подвиг, если хотите знать мое мнение. Мы оба уже подписали контракты, и победа любого из нас будет иметь огромное значение для нашей карьеры. Несмотря на то, насколько хорошим Том может казаться сейчас, победа над ним ничего не даст моему наследию. Это чистая правда. Это все, что я хочу сказать, я понимаю, что многие из вас, ребята, не до конца понимают, что происходит за кулисами. Я и Стипе не понимаем, что происходит за кулисами».

Многие пользователи сети критично отнесись к заявлению Джонса, отметив, что он оправдывается, чтобы не драться с Аспиналлом, призвав его при этом завершить карьеру, а не задерживать дивизион.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

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