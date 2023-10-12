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Допинг

Сегодня, 11:08

Джон Джонс: «Я никогда не использовал допинг»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) отреагировал на прекращение сотрудничества USADA с UFC, заявив, что он никогда не употреблял допинг.

«Я пережил USADA. Сначала они сказали, что я виновен в том, что у меня есть пикограммы, потом посчитали меня невиновным, потом пикограммы стали легальными. И что же, я все еще здесь, все еще непобедим. А тот случай с боем с Кормье, который был признан несостоявшимся, должен быть удален из моего послужного списка. Я никогда не обманывал в этом виде спорта и буду придерживаться этого мнения до самой смерти», — написал Джонс в соцсети X.

До этого Джонс написал, но позже удалил следующий твит: «Да, я стал самым молодым чемпионом в истории спорта. Возможно, и самым молодым миллионером в истории спорта. К сожалению, я не справился с этим и стал немного тусовщиком. Это, конечно, не дает мне права быть стероидным мошенником. Вы ничего не знаете о том, каково быть звездой спорта».

Джонс неоднократно попадался на допинге. Он сдавал положительные анализы на такие препараты, повышающие работоспособность, как туринабол, гидрокси-кломифен и метаболит летрозола. В 2017 году он был дисквалифицирован на 15 месяцев после положительной пробы на стероид туринабол перед реваншем с Даниэлем Кормье (23-3) в 2017 году. В 2016 году он был дисквалифицирован на один год из-за положительного теста на гидрокси-кломифен и метаболит летрозола, которые, по его словам, были получены из таблетки для повышения мужской силы.

Джон Джонс
UFC
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