Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:20

Джонс ответил Махачеву: «Желаю тебе всего наилучшего, Хабиби»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) ответил действующему чемпиону в легком весе Исламу Махачеву (24-1), который заявил, что он в отличие от Джонса принимает бои на коротком уведомлении.

«Желаю тебе всего наилучшего, Хабиби. Что касается боя [Волкановски и Махачева], то пусть победит сильнейший. Я просто говорил о жизни. Ислам недавно сделал несколько негативных комментариев. Не нужно отвечать негативом на негатив. У меня сейчас есть дела поважнее. Тяжела та голова, которая носит корону. Критика — дело привычное. Я хочу призвать молодых бойцов побить пару моих рекордов, а не использовать свой рот. Вот это и есть гангста», — написал Джонс в соцсети X.

Джонс в прошлом отказался от боя с Чейлом Сонненом (31-17) на коротком уведомлении, после того как Дэн Хендерсон (32-15) снялся с UFC 151 из-за травмы колена. Джонс заявил, что не жалеет о своем решении, поскольку не хотел предоставлять Соннену «возможность всей жизни» без надлежащего тренировочного лагеря.

Джон Джонс
Ислам Махачев
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Американцы могут пройти и не поздороваться, а дагестанцы здороваются всегда». Интервью с тренером Махачева
Шара Буллет: путь бойца в UFC и его история
Рабочая группа Госдумы составила предложения по компенсации вкладов времен СССР
Убитыми в Подмосковье оказались сын и теща Стаса Намина
Стас Намин назвал «отморозком» убившего тещу и сына приемного ребенка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Материалы сюжета: UFC 294: Ислам Махачев — Алекс Волкановски и Хамзат Чимаев — Камару Усман
Шара Буллет хочет выйти на бой в UFC с флагом России
Махачев: «Раньше в Дагестане все хотели стать олимпийскими чемпионами, сейчас — чемпионами UFC»
Генри Сехудо: «Победитель боя Чимаева и Усмана станет следующим чемпионом UFC»
Гилберт Бернс дал прогноз на бой Чимаева и Усмана
«Американцы могут пройти и не поздороваться, а дагестанцы здороваются всегда». Интервью с тренером Махачева
Шара Буллет назвал навык, который он бы перенял у Махачева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умар Нурмагомедов поделился мыслями о карьере Яна

Умар Нурмагомедов считает, что Волкановски выше Оливейры классом