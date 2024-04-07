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Сегодня, 08:13

Джон Джонс ответил на заявления об угрозе жизни допинг-агента

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что допинг-агент, который пришел в его дом брать тест на допинг, вел себя непрофессионально.

«Я хочу ответить на информацию о том, что я якобы угрожал жизни допинг-агенту и отобрал его телефон, — написал Джонс в соцсетях. — Я хочу пояснить, что есть видео, на котором видно, как оба агента выходят из моего дома после процедуры тестирования, мы тепло попрощались. Хотя я был раздосадован непрофессионализмом и использовал ненормативную лексику, все закончилось дружелюбно и мирно, без угроз. На самом деле, я праздновал день рождения друга у себя дома, и я считаю, что это совершенно нормально — праздновать такое мероприятие в комфортных условиях собственного дома.

Должен сказать, что этот конкретный агент вел себя довольно непрофессионально и даже нарушил стандартный протокол, а также законы HIPAA (Закон о преемственности и подотчетности медицинского страхования). За 20 лет прохождения тестов на наркотики я ни разу не сталкивался с подобным инцидентом».

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.

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