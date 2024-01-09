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Сегодня, 08:13

Джон Джонс перенес операцию на левом локте, восстановление займет 10 недель

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) сообщил в соцсетях, что перенес операцию на левом локте в Калифорнии.

Джонс отметил, что сделал операцию, чтобы «убить двух зайцев одним выстрелом», так как он восстанавливается после разрыва грудной мышцы.

«Хорошие новости: процесс восстановления займет около 10 недель, и я все равно выбыл на несколько месяцев из-за этой операции, так что я решил убить двух зайцев и разобраться с этим локтем раз и навсегда», — сказал Джонс.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295.

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