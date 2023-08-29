Джон Джонс: «Я думаю о Миочиче каждый час. Даже когда выпиваю»

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс поделился ожиданиями от поединка со Стипе Миочичем.

«Каждый час я думаю о Стипе Миочиче, — сказал Джонс на подкасте «Kanpai Pandas». — Я могу выпивать, и он приходит мне на ум. Я могу сидеть на волейбольной игре моих детей, и он приходит мне на ум. У Стипе есть яйца, есть кураж. Он не самый молодой боец, но он крутой. Он достойный человек, я знаю, что он хочет этот бой. Он очень способный атлет. Я должен дать ему шанс подраться с величайшим бойцом в истории, а он должен дать мне шанс подраться с величайшим тяжеловесом.

У нас будет незаконченное дело, если мы уйдем, не подравшись друг с другом. Что касается молодых бойцов… я наблюдаю за этими ребятами, за Аспинэллом, за Сергеем. Они потрясающие, они отключают соперников в первом раунде. Но с возрастом я должен смотреть на все, как на бизнес, я не могу поступать по велению гордости. Если хардкорные фаны знают, кто такие эти ребята — супер. Но я хочу, чтобы моего оппонента знала мейнстримная публика».

Поединок Джонса и Миочича пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке.