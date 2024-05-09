Джон Джонс вернулся к тренировкам: «Не могу дождаться возвращения!»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) подтвердил, что начал готовиться к следующему бою.

«Не могу дождаться официального возвращения в форму! Сейчас я наслаждаюсь процессом. Это я за работой», — написал Джонс в соцсети X.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.