Джонс поздравил Эдвардса с победой над Ковингтоном: «Я в долгу перед тобой»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) обратился к чемпиону полусреднего дивизиона Леону Эдвардсу (22-3), который побил Колби Ковингтона (17-4) на UFC 296.

«Леон Эдвардс, я не могу не порадоваться за тебя. Как американский чемпион в этом виде спорта, я отдаю тебе должное, это была действительно хорошо выполненная работа. Дай мне знать, если я смогу подарить тебе мотоцикл или что-нибудь еще на Рождество. Чувствую, что я в долгу перед тобой», — написал Джонс в соцсети X.

Ранее Ковингтон жестко критиковал Джонса и грозился рассказать про него «правду», если они будут на одной пресс-конференции.

Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.