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Сегодня, 14:41

Джон Джонс: «Перед дебютом в UFC я тренировался в сарае на ферме»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) вспомнил, как готовился к своему дебютному бою в UFC.

«Андре [Гусмао] тренировался у Грейси по джиу-джитсу и имел черный пояс по капоэйре, что было редкостью в нашей стране. Я полагаю, что он также некоторое время тренировался с Роджером или Джеффом Мейвезером, у него были все эти достижения, и меня это очень пугало.

В то время я тренировался на ферме своего приятеля. У него был большой сарай на задней части фермы, и я буквально тренировался на ферме для своего дебюта в UFC. Это было похоже на бой Рокки против Драго, этот парень был Драго, и у него было все. Мне удалось победить его единогласным решением, а я смотрел на себя как на простого парня с окраины Нью-Йорка.

Но я только что победил настоящего бойца UFC в своем дебютном бою, и это заставило меня понять: «Вау, я только что выиграл бой в UFC, я официально стал профессиональным спортсменом». Это открыло мне глаза на то, что я, пацан, приехавший из захолустья, могу сделать что-то действительно крутое», — сказал Джонс в подкасте The Overdogs Podcast.

Джонс победил Андре Гусмао (6-3) единогласным решением судей. Бой состоялся 9 августа 2008 года на UFC 87 в Миннеаполисе, США.

Джон Джонс
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