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Сегодня, 06:45

Джон Джонс рассказал, почему уважает Стипе Миочича: «Он настоящий мужик»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе UFC Джон Джонс (27-1) уверен, что экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) — величайший тяжеловес в истории.

«У Стипе есть яйца. У него есть мужество. Он не самый молодой боец, но он мужик. Мужчина. Я тоже не из молодых. По спортивным меркам я уже немолод. Стипе — достойный парень, и я знаю, что он мужчина, что он хочет этого боя. Все остальные думают, что он прижат спиной к стене и для него это ситуация Давида и Голиафа. Я с этим не согласен.

Считаю, что Стипе очень талантливый спортсмен, и я считаю, что обязан дать ему шанс сразиться с лучшим бойцом в истории. В свою очередь Стипе должен дать мне шанс сразиться с величайшим тяжеловесом в истории. Я думаю, что мы обязаны сделать это друг для друга. Мне кажется, что мы оба будем считать, что у нас остались незавершенные дела, если мы уйдем, так и не встретившись друг с другом. Понимаю, в каком положении сейчас находится Стипе, на которого многие смотрят сквозь пальцы, и я еще больше уважаю его за то, что он тренируется изо всех сил. Я знаю, что в своем лагере он рассчитывает на победу, поэтому я уважаю его», — сказал Джонс в эфире подкаста OverDogs. 

Джонс и Миочич возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Ранее Джонс намекал, что после боя с Миочичем завершит карьеру.

Джон Джонс
Стипе Миочич
ММА
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