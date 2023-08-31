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Сегодня, 13:58

Джон Джонс: «Шон О'Мэлли напоминает мне Конора Макгрегора»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе UFC Джон Джонс (27-1) похвалил чемпиона в легчайшем весе Шона О’Мэлли (17-1), который на UFC 292 победил Алджамейна Стерлинга (23-4).

«Я в восторге от Шона О’Мэлли — у него есть образ, — сказал Джонс в эфире подкаста OverDogs. — Он очень напоминает мне Макгрегора. Он действительно живой и аутентичный, у него есть своя история, он был бедным, а стал богатым, и это все ценят, особенно в этой стране. Он мне нравится. Он мне очень нравится, и я действительно хочу посмотреть, как далеко он сможет зайти.

Он еще достаточно молод, чтобы делать такие шаги в карьере. Он еще долго будет с нами. Побить Алджамейна [Стерлинга] таким образом… знаете, я всегда ставлю на борца. О’Мэлли выглядит как полноценный боец. Я буду следить за его выступлениями в ближайшие пару лет».

О’Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Джон Джонс
Конор Макгрегор
Шон О`Мэлли
UFC
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