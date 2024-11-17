Джон Джонс сообщил, что не будет завершать карьеру после победы над Миочичем

Сегодня, 10:06
Американский боец Джон Джонс заявил, что не планирует завершать карьеру после победы над соотечественником Стипе Миочичем.
Джонс нокаутировал Миочича ударом в корпус в третьем раунде.
«Он был хорош, очень стойкий, я доводил такие жесткие удары, но он шел вперед. Это обескураживает, когда доводишь такие удары, а человек прет вперед. Но этот кик в корпус... как бы ты ни был стоек, ты его почувствуешь.
Стипе не самый крупный тяж, но он всегда стройный, с прекрасным кардио. Я хочу отдать должное Иисусу, я не могу не быть благодарным за такой дар. Что касается моего будущего... Я решил, что, пожалуй, не буду заканчивать. У нас по курсу кое-какие переговоры с Даной и если все сложится, мы дадим вам, ребята, что вы хотите. У нас есть варианты. посмотрим, что хотят Дана и Хантер. Хочу выразить респект президенту Дональду Трампу, который присутствует сегодня здесь. США! США! США! Я горжусь, что я американский чемпион, что я американский чемпион христианин», — заявил Джонс на ринге.
37-летний американец защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. 1 бой был признан несостоявшимся.