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Сегодня, 07:30

Джон Джонс — Стипе Миочич: онлайн-трансляция боя UFC 309

Джон Джонс и Стипе Миочич сойдутся в главном бою UFC 309
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Чемпион UFC в тяжелом весе, американский боец Джон Джонс
Джон Джонс.
Фото Global Look Press
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Джон Джонс и Стипе Миочич проведут бой на турнире UFC 309 за титул чемпиона в тяжелом весе между. Поединок двух американцев возглавляет вечер смешанных единоборств на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

37-летний Джонс является обладателем титула UFC в тяжелом весе, на профессиональном уровне одержал 27 побед, потерпел одно поражение и еще один бой признан несостоявшимся. У 42-летнего Миочича — 20 побед и 4 поражения. Не исключено, что этот бой станет заключительным в карьере для обоих ветеранов.

Трансляцию боя Джонс — Миочич в прямом эфире бесплатно показывают канал и сайт «Матч ТВ». Кроме того, смотреть поединок можно на канале «Матч! Боец», в официальном приложении и на платформе UFC Fight Pass, на стриминговых сервисах Okko и «Кинопоиск» (каждый из этих вариантов возможен при наличии подписки на ресурс).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 309. За результатами боев также можно следить в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC

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