Джон Джонс и Стипе Миочич проведут бой на турнире UFC 309 за титул чемпиона в тяжелом весе между. Поединок двух американцев возглавляет вечер смешанных единоборств на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

37-летний Джонс является обладателем титула UFC в тяжелом весе, на профессиональном уровне одержал 27 побед, потерпел одно поражение и еще один бой признан несостоявшимся. У 42-летнего Миочича — 20 побед и 4 поражения. Не исключено, что этот бой станет заключительным в карьере для обоих ветеранов.

Трансляцию боя Джонс — Миочич в прямом эфире бесплатно показывают канал и сайт «Матч ТВ». Кроме того, смотреть поединок можно на канале «Матч! Боец», в официальном приложении и на платформе UFC Fight Pass, на стриминговых сервисах Okko и «Кинопоиск» (каждый из этих вариантов возможен при наличии подписки на ресурс).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 309. За результатами боев также можно следить в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.