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Сегодня, 09:46

Появилось видео нокаута Миочича в поединке с Джонсом на турнире UFC 309

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича на турнире UFC 309.
Фото USA Today Sports
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Американский боец Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича в главном поединке турнира UFC 309.

37-летний американец отправил соотечественника в нокаут в третьем раунде. После победы он станцевал перед Дональдом Трампом и Илоном Маском, которые были в числе зрителей турнира.

Джонс защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. Один бой был признан несостоявшимся.

Джонс защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. Один бой был признан несостоявшимся.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
ММА

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