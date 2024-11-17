Появилось видео нокаута Миочича в поединке с Джонсом на турнире UFC 309

Американский боец Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича в главном поединке турнира UFC 309.

37-летний американец отправил соотечественника в нокаут в третьем раунде. После победы он станцевал перед Дональдом Трампом и Илоном Маском, которые были в числе зрителей турнира.

Джонс защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. Один бой был признан несостоявшимся.

Джонс защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. Один бой был признан несостоявшимся.