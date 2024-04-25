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Сегодня, 13:13

Джон Джонс вернулся к тренировкам после травмы грудной мышцы

Давид Хачатрян
Джон Джонс вернулся к тренировкам после травмы грудной мышцы.
Фото Соцсети
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) опубликовал в соцсетях фотографию из зала, добавив, что он впервые вернулся к тренировкам после разрыва грудной мышцы осенью 2023-го.

«В первый день возвращения в зал после травмы я чувствовал себя потрясающе», — написал Джонс в соцсетях.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.

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