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Сегодня, 15:27

Джон Джонс хочет драться с Перейрой: «Этот бой станет самым громким в истории ММА»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс заявил, что хочет драться с чемпионом полутяжелого дивизиона бразильцем Алексом Перейрой.

«Если бы Алекс Перейра стал чемпионом в тяжелом весе, вы бы считали его величайшим бойцом в истории? Возвращение в зал заставило меня мыслить по-другому. Этот бой после поединка со Стипе, возможно, станет для меня следующим самым большим шагом в карьере. Этот убийца уже победил очень много чемпионов и уже считается легендой для миллионов людей по всему миру. Самый громкий бой, который может провести UFC. Дайте Алексу шанс отомстить за всех тех великих бразильских чемпионов, которых я победил», — написал Джонс в соцсети X.

«Это был бы грандиозный бой. Парень, у которого был шанс стать чемпионом в трех дивизионах, величайшим бойцом всех времен против действующего величайшего бойца в истории. У нас одинаковый возраст, но разные силы. Никто не может поспорить, что это был бы самый громкий бой в истории ММА. Ни один бой не приносил такого дохода, как этот. C точки зрения маркетинга это было бы безумием», — добавил он.

На счету Джонса в ММА 27 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся, у Перейры — 10 побед и 2 поражения.

Алекс Перейра
Джон Джонс
ММА
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