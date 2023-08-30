Джон Джонс: «Осознание того, что вместо Нганну я буду драться с Ганом, было приятным»

Экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе UFC Джон Джонс (27-1) заявил, что он был готов подраться с экс-чемпионом в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3), но тот решил покинуть лигу.

«Самое смешное, что нарратив изменился, — начал Джонс в подкасте OverDogs. — Все говорят, что я ждал три года и вернулся именно тогда, когда Франсис ушел. На самом деле это не так. Когда я вернулся, Франсис все еще был в ростере, и я мог бы стать его последним боем, но вместо этого он отказался от участия, и место Франсиса занял Сирил Ган.

Я вернулся готовым к Франсису Нганну, это точно. Хотя, не буду врать, осознание того, что вместо Франсиса я буду драться с Сирилом Ганом, было довольно приятным».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.