Джон Джонс: «Мне снятся кошмары о моих соперниках»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что с возрастом у него не пропала мотивация выходить в октагон и драться.

«Мне кажется, что когда ты доходишь до такого состояния, когда ты ничего не чувствуешь, то, наверное, стоит завершить карьеру. На данный момент я все еще очень нервничаю. Мне снятся кошмары о моих соперниках», — сказал Джонс на OverDogs Podcast.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.