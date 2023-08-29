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Сегодня, 10:30

Джон Джонс: «Мне снятся кошмары о моих соперниках»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что с возрастом у него не пропала мотивация выходить в октагон и драться.

«Мне кажется, что когда ты доходишь до такого состояния, когда ты ничего не чувствуешь, то, наверное, стоит завершить карьеру. На данный момент я все еще очень нервничаю. Мне снятся кошмары о моих соперниках», — сказал Джонс на OverDogs Podcast.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джон Джонс
UFC
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