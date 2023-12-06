Джон Маккарти объяснил, почему Дана Уайт расстроен объединением PFL и Bellator

Бывший рефери Джон Маккарти уверен, что глава UFC Дана Уайт хотел подписать топовых бойцов из Bellator, но покупка Bellator лигой PFL испортила ему планы.

«Почему он [Уайт] подписал Майкла «Венома» Пейджа? Это 35-летний боец, почему он подписал его? Потому что «все из PFL и Bellator — отстой»? Почему он подписал его? Потому что он знает, что в Bellator есть отличные бойцы, и если бы PFL не купила Bellator, он бы избавлялся от старых парней и некоторых ребят из Претендентской серии и подписывал бы бойцов Bellator. Донн Дэвис и PFL немного подпортили бизнес Даны Уайта. Вы думаете, он счастлив? Нет, он думает: «Вы, мудаки!» Но Донн Дэвис поступил правильно», — сказал Маккарти на подкасте Weighing In.

Председатель PFL Донн Дэвис объявил о приобретении Bellator 20 ноября. Сумма сделки составила около 500 миллионов долларов.