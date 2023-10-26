Джонни Уокер: «Конор побьет Махачева, и тогда вернется Хабиб»

Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джонни Уокер (21-7) рассказал, как UFC может вернуть в бои экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Конор побьет Махачева, и тогда вернется Хабиб, чтобы отомстить. При таком раскладе мы увидим самый громкий матч-реванш в истории UFC», — написал Уокер в соцсетях. При этом пользователи сети не оценили высказывание бразильца, написав: «Он все еще в пустыне».

Нурмагомедов победил Макгрегора сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 6 октября 2018 года на UFC 229 в Лас-Вегасе, США.