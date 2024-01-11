Уокер: «Готов помочь Макгрегору подготовиться к возвращению в октагон»

Бразильский боец UFC Джонни Уокер выразил готовность помочь Конору Макгрегору возобновить карьеру.

«Я с нетерпением жду возвращения Конора Макгрегора в бои. Он один из моих одноклубников. Если ему будет нужен спарринг-партнер, я всегда готов ему помочь, а при подготовке к бою в 84 кг моя помощь может ему пригодиться. Ему будут нужны тяжелые парни, а я как раз из таких и готов помочь ему. Все сейчас с нетерпением будут следить за его возвращением в октагон», — приводит слова Уокера MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой Макгрегор провел в июле 2021 года, проиграв техническим нокаутом американцу Дастину Порье. В канун 2024 года он анонсировал свое возвращение и заявил, что в июне намерен провести бой с Майклом Чендлером в среднем весе.