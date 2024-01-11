Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:30

Уокер: «Готов помочь Макгрегору подготовиться к возвращению в октагон»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бразильский боец UFC Джонни Уокер выразил готовность помочь Конору Макгрегору возобновить карьеру.

«Я с нетерпением жду возвращения Конора Макгрегора в бои. Он один из моих одноклубников. Если ему будет нужен спарринг-партнер, я всегда готов ему помочь, а при подготовке к бою в 84 кг моя помощь может ему пригодиться. Ему будут нужны тяжелые парни, а я как раз из таких и готов помочь ему. Все сейчас с нетерпением будут следить за его возвращением в октагон», — приводит слова Уокера MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой Макгрегор провел в июле 2021 года, проиграв техническим нокаутом американцу Дастину Порье. В канун 2024 года он анонсировал свое возвращение и заявил, что в июне намерен провести бой с Майклом Чендлером в среднем весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Джонни Уокер
Конор Макгрегор
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Тренер Магомедалиев заявил, что Александр Емельяненко принял ислам
Самый сильный подросток России погиб после ДТП за рулем «девятки» в Башкирии
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Гришин удивлен, что результат его поединка с бойцом Бакытжанулы был изменен