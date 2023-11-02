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Сегодня, 13:19

Джонни Уокер — об Анкалаеве: «Я разорву его на части»

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джонни Уокер (21-7) уверен, что в реванше он нокаутирует второго номера рейтинга россиянина Магомеда Анкалаева (18-1).

«Я собираюсь снова с ним встретиться, дай бог, как можно скорее, — сказал бразилец Ag Fight. — Мы вели переговоры о том, смогу ли я вернуться и провести с ним реванш. Я уверен, что отправлю этого парня на Луну. С ним не будет никаких разговоров. Я уничтожу его, я разорву его на части и вычеркну из истории, потому что он грязный парень. Я собираюсь хорошенько его изувечить.

Я в бешенстве. Этот мудак выкинул запрещенный удар. Его должны были дисквалифицировать. Я собираюсь поймать его. Я выложусь на полную, без сомнений. Он уже видел, что я за зверь».

Бой Анкалаева и Уокера был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем врач заявил судье, что Уокер не в состоянии продолжать бой. Поединок состоялся 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
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