Джонс — о словах Уайта: «Потрясающе получить признание от босса»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) отреагировал на похвалу со стороны Даны Уайта, который заявил, что никто не может быть первым номером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории, пока выступает Джонс.

«Это потрясающе — получить такое признание от босса, человека, который был здесь буквально с UFC 1. Я знаю, что ненавистникам не понравятся его комментарии, но с Даной довольно сложно спорить. Он наблюдал за всей моей карьерой в первом ряду, факты есть факты», — написал Джонс в соцсети X.

Боец получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.