Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:55

Джонс ответил Анкалаеву на слова о боязни подраться с Аспиналлом

Руслан Минаев
Джон Джонс.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс ответил россиянину Магомеду Анкалаеву, который заявил, что американец боится подраться с британцем Томом Аспиналлом.

«Магомед, зависть не сделает тебя легендой, мой друг. Тренируйся усерднее и меньше ненавидь. Хочешь по-настоящему задеть меня? Для начала побей несколько моих рекордов», — написал Джонс в соцсети X.

Чемпион UFC Джон Джонс. Джон Джонс, биография непобедимого чемпиона UFC: карьера, победы и скандалы

Джонс проведет защиту титула в поединке с соотечественником Стипе Миочичем на турнире UFC 309 в Нью-Йорке, который пройдет в ночь на 17 ноября.

Ранее Аспиналл заявлял, что Миочич может нокаутировал Джонса.

Джон Джонс
Магомед Анкалаев
Том Аспиналл
UFC
ММА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Шольц ответил назвавшему его глупцом Маску
«Атланта» с Миранчуком выбила «Интер Майами» из плей-офф МЛС
СМИ сообщили о телефонном разговоре Шольца с Трампом
ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Бывшая баскетболистка Катерина Кейру беременна от актера Алексея Гаврилова
Сегодня
Вчера
Неделя