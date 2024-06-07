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Сегодня, 14:10

Джонсон объяснил, за что Хабиба любят в Америке: «Он скромный и в то же время воин!»

Джонсон объяснил, за что Хабиба любят в Америке
Зарина Халимхонова
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Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон в комментарии для «СЭ» объяснил, за что любят Хабиба Нурмагомедова в Америке.

«Он просто такой парень. Никто ничего не может у него отнять на ринге и за его пределами. Он скромный, приземленный, без предубежденний и в то же время воин! На все сто процентов солидарен с мнением Трампа: Хабиб — один из величайших бойцов всех времен!» — сказал Джонсон «СЭ».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал встречу с Нурмагомедовым на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Он назвал Хабиба очень умным парнем, которого ждут большие свершения.

Дональд Трамп
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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