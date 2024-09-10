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Сегодня, 12:48

Джошуа: «Нганну был просто джаггернаутом, он был огромен»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что он побил экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну благодаря бойцовскому интеллекту.

«Этот парень был просто джаггернаутом, он был огромен. И я подумал: «Если бы я полагался только на силу, то бой был бы намного сложнее». Но благодаря тому, что я прошел через процесс, в котором пытался повысить свой IQ, я смог быстро расправиться с голиафом.

Я не говорю, что он был элитным боксером, но я исходил из того, что он сделал в бою с Тайсоном Фьюри, который был чемпионом WBC. Он устроил Фьюри одну из самых тяжелых ночей на ринге. Я смог расправиться с ним за два раунда, в то время как чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри с трудом выдержал десять раундов», — сказал Джошуа DAZN.

Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Франсис Нганну
Энтони Джошуа

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