Джуниор дос Сантос дал прогноз на бой Фьюри и Нганну: «Тайсон будет жарить петуха»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос (22-10) уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) легко одолеет экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-0).

«Я не вижу особых шансов для Франсиса Нганну, — сказал дос Сантос в подкасте Trocacao Franca. — На мой взгляд, у него нет бокса, у него есть мощь и сила. Его удары приходят неожиданно и со всех сторон, ты не знаешь, чего ожидать, и у него много нокаутирующей силы, поскольку у него длинные и мощные руки, но я не вижу особого бокса в его исполнении.

Мы видели, что Конор даже не мог начать [противостоять Мейвезеру], и бой длился 10 раундов, потому что Мейвезер так захотел. Мейвезер не нанес ни одного удара в первом раунде. Он должен был показать болельщикам шоу. Его кошелек составил 380 миллионов долларов, он должен был показать шоу, так что, вероятно, будет то же самое. Тайсон будет жарить петуха в первых раундах, потому что он должен показать людям шоу, а потом он будет медленно ломать Нганну.

Конечно, бой есть бой. Ради всего святого, я не хочу обидеть Нганну. Я фанат этого парня, мне нравится смотреть его бои, но такова реальность. Главное для Нганну — это нокаутирующая мощь, его длинные руки и все остальное, и со временем это будет ослабевать, плюс большие перчатки, особенно против такого крупного парня, как Тайсон Фьюри. Все будет не так просто — нанести удар, попасть и выиграть бой, верно?

Честно говоря, я бы дал Тайсону 95 процентов шансов на победу, а Нганну — пять процентов, потому что он, безусловно, парень из ММА и обладает соответствующими качествами, но бокс — это совсем другое. Он должен бросаться вперед в первых трех раундах».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.