Эдди Хирн оценил бой Пола и Диаса: «Это было ужасно»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что ни Джейк Пол (7-1), ни Нейт Диас (0-1) никогда бы не выиграли региональный турнир по боксу.

«Это было ужасно, — сказал Хирн в интервью Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour. — Не поймите меня неправильно, событие было невероятным. Вы проделали огромную работу. Блестяще. Но я знаю бокс, как свои пять пальцев, и я смотрю на это, как на провал. Это так плохо. Причина, по которой Нейт не был нокаутирован, в том, что у Джейка нет достаточных навыков. Он не знает, как сломать бойца, избить и финишировать. Но я отдаю должное Нейту: он очень крут, очень жесткий. Но это очень низкий уровень бокса.

В Великобритании есть такое понятие, как «региональный титул», который разыгрывается в определенном районе — это что-то вроде титула штата. Так вот эти парни не выиграли бы титул штата.

Сложно сказать, насколько регрессирует Джейк Пол. Я думаю, что он хорошо справился с Томми Фьюри, но когда он сражался с Нейтом... Я знаю, что Нейт очень крут, и вы его любите, но он очень ограничен как боксер".

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.