Единственный побеждавший Джонса боец хочет провести с ним реванш

Бывший боец UFC американец Мэтт Хэмилл заявил, что готов провести реванш с действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Дана Уайт, я знаю, что ты отчаянно хочешь исправить рекорд Джона Джонса, лишив его поражений. Вижу, как ты хочешь извлечь из этого выгоду! Как насчет матча реванша?

Я буду счастлив сразиться с ним за титул чемпиона в супертяжелом весе. Если побью его, хочу пояс UFC. Дай мне знать, если Стипе Миочич откажется. Я выйду на коротком уведомлении. Просто помните, что он уже проигрывал мне», – приводит слова Хэмилла Bloody Elbow.

В июле стало известно, что Ассоциация боксерских комиссий и комитет по боевым смешанным единоборствам отменили правило 12-6, которое запрещает удары локтями, наносящиеся сверху вниз.

Именно из-за этого правила Джонс потерпел единственное поражение в карьере – в 2009 году он уступил Хэмиллу из-за дисквалификации за удар локтями сверху вниз.