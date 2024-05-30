Вартанян: «Если попаду в UFC, буду выходить под двумя флагами»

Победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян рассказал, какие флаги будет использовать во время выступления в UFC.

«Я буду выставлять два флага — России и Армении. В картинке показывают то место, где ты родился. Я не знаю, каким образом там все устроено, но я буду выходить с двумя флагами — российским и армянским. Выход с флагами там никто не запрещает. Также я выхожу и в России», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

32-летний Вартанян (25-4) провел свой последний поединок в июне 2023 года на турнире АСА 159 в Сочи, где победил техническим нокаутом в третьем раунде казахстанца Артема Резникова и стал победителем Гран-при АСА в легком весе.